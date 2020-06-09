Ефремову предъявили обвинение по уголовному делу о ДТП

Актеру Михаилу Ефремову предъявили обвинение о нарушении ПДД, повлекшее смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе Таганского суда.
«Ефремов является обвиняемым по пункту „а“ части 4 статьи 264 („Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, если лицо находилось в состоянии опьянения“)», — приводит ТАСС сообщение суда.
В настоящее время Михаил Ефремов доставлен в суд Москвы для избрания ему меры пресечения. Следствие просит отправить актера под домашний арест, передает RT.
Михаил Ефремов попал в ДТП 8 июня. В состоянии алкогольного опьянения он пересекал двойную сплошную и столкнулся с другой машиной, ее водитель позднее скончался в больнице. После этого в ряде СМИ появилась информация, что в крови актера обнаружили следы наркотиков.
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