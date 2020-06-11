Тайный свидетель видел запуск ракеты с ЗРК «Бук» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

Сторона обвинения на предварительных слушаниях в Гааге по делу о крушении малайзийского «Боинга» MH17 заявила о существовании свидетеля, который лично наблюдал запуск ракеты из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Он проходит в деле как X48.

«Как и M58, на месте стрельбы присутствовал X48. Этот свидетель заявляет, что 17 июля 2014 года во второй половине дня он увидел, как ехал Бук, и через несколько минут услышал и увидел, что ракета была запущена», — приводит «Интерфакс-Украина» слова прокурора Тэйса Бергера. По словам X48, инцидент произошел на дороге из Снежного в Саур-Могилу у блокады ДНР.

После запуска ракеты, продолжил свидетель, комплекс «бук» выехал на дорогу. Также появились четыре человека в одинаковой униформе цвета хаки.

Судья заявил, что считает эти показания надежными, но требующими прояснения. В частности, следствию остается непонятным, находились ли люди в камуфляже непосредственно рядом с комплексом и куда направились после выстрела. «Государственная прокуратура считает необходимым задать дополнительные вопросы по этому вопросу», — прокомментировал он необходимость повторного допроса свидетеля.

Ранее в Гааге заявили, что Украина не предоставила первичные радиолокационные данные о полете «Боинга», сообщает RT. По словам Киева, на момент крушения «Боинга» радар не работал.

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