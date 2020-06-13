На европейскую часть России надвигается аномальная жара

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Ранее, напомним, координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин Кобяков заявил, что метеорологи прогнозируют в этом году аномально жаркое лето . Сухая и знойная погода, по его словам, может привести к серьезным пожарам и смогу. Кроме того, МЧС предупредило о риске роста количества природных катаклизмов — смерчей и ураганов.

«Со вторника возвращается жара. Опять двадцать пять, можно сказать <…> Это касается центра европейской части России. Температура выше нормы на 4 градуса ожидается в западной половине европейской части России, а примерно на 2 градуса выше нормы — в восточной части», — приводит ТАСС слова собеседника. В Москве, по его словам, ожидается 25-30 градусов тепла.

С 16 июня в центре Европейской части России ожидается аномальная жара — температурный фон установится на несколько градусов выше нормы. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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