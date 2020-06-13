Лавров назвал причину плохих отношений между Россией и Европой

Потенциал сотрудничества России и Европы не развивается, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Потенциал совместного развития России и Европы в настоящее время не реализуется из-за политики ряда западных стран, которые отказались от идей Шарля де Голля. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для французского журнала The Revue Politique et Parlementaire, посвященной 130-летию со дня рождения экс-президента Франции.

Европа, по словам Лаврова, переживает кризис доверия, а по-настоящему единое европространство так и не было построено. «Потенциал взаимодействия между Россией и Евросоюзом простаивает. Уверен: текущий сценарий далек от того, что имел в виду Шарль де Голль, прекрасно осознававший всю контрпродуктивность и бесперспективность „Европы без России“», — цитирует Лаврова ТАСС.

Улучшению положения, отметил Лавров, способствовало бы широкое сотрудничество между Россией и Францией. Москва, по словам министра, поддерживает политику действующего лидера Франции Эммануэля Макрона по созданию европейской системы безопасности с участием РФ. Ключевым фактором глава российского МИД назвал всеобщий переход от слов к действиям.

Ранее Сергей Лавров рассказывал, что ряд государств запрещают другим странам обращаться за помощью к России из-за COVID-19. По словам министра, некоторые правительства думают не о совместном решении проблем, а только о собственной выгоде, передает телеканал 360.

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