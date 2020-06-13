Семья погибшего в ДТП с Ефремовым не приняла его извинения

Семья погибшего в ДТП водителя считает извинения Михаила Ефремова запоздалыми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Родные Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, не приняли извинения артиста. Об этом сообщил адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы семьи жертвы трагедии.

Ранее на YouTube-канале «Гражданин поэт» Ефремов опубликовал извинение перед членами семьи Сергея Захарова, погибшего в аварии на Смоленской площади в Москве. Он пообещал не пользоваться связями, чтобы смягчить себе наказание. Актер также заявил, что поможет семье погибшего мужчины «всеми средствами», если они примут от него помощь, а также подчеркнул, что это «не попытка откупиться, а попытка искупить».

Добровинский рассказал, что после выхода рублика связался с братом погибшего Валерием Захаровым и его супругой, сообщает РБК. «Представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда. Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты. О мирном урегулировании говорить слишком поздно, и денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем», — передал он позицию членов семьи Захарова.

Вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон. Водитель отечественного автомобиля на следующий день скончался в больнице. Артиста поместили под домашний арест до 9 августа, передает РАПСИ . Его ждет от 5 до 12 лет лишения свободы по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»), сообщает агентство Nation News. Как URA.RU рассказали звездные адвокаты, актер может избежать тюрьмы.

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