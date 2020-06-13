Росгвардейцы задержали вора, открывшего стрельбу в Подмосковье

Сотрудники Росгвардии задержали грабителя, открывшего стрельбу в Ногинске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение о том, что в одной из квартир города сработала сигнализация, передает портал «Подмосковье сегодня». «Когда росгвардейцы прибыли на место, заметили у открытого окна квартиры на первом этаже мужчину с пистолетом», — уточняет издание.
По данным пресс-службы ведомства, мужчина пытался вынести из квартиры бытовую технику, однако во время ограбления сработала сигнализация. Злоумышленник выстрелил в оконную раму, когда выпрыгивал из окна. Преступник задержан, оружие отправлено на экспертизу. Грабителем оказался житель Орехово-Зуевского округа.
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