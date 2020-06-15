14 июня 2020

После карантина россияне захотели зарплату поменьше

© Служба новостей «URA.RU»
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Граждане снизили свои запросы по зарплате Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россияне в среднем хотят получать 74 тысячи рублей в месяц после выхода из карантина. Такие данные показало исследование сайта по подбору персонала «Работа.ру». Сумма оказалась значительно меньше, чем до карантина.

Эксперты опросили 4,9 тысячи соискателей старше 18 лет. В июньском исследовании поучаствовали граждане из всех регионов страны. Россияне назвали суммы на 20% меньше, чем во время аналогичного опроса перед карантином, в январе. Тогда пользователи «Работы.ру» просили за свой труд по 92 тысячи рублей, пишет РБК.

При этом желаемые зарплаты меняются в зависимости от региона. Москвичи надеются заработать по 82 тысячи, а петербуржцы уже меньше, 72 тысячи рублей. Тем не менее, 27% опрошенных устроила бы и зарплата в 30-50 тысяч рублей, отмечает агентство Nation News.

Накануне аналитик предупредил, что во втором и третьем квартале доходы россиян упадут. В годовом выражении доходы снизятся примерно на 20%.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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