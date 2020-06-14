Люди станут больше экономить и откладывать на «черный день» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Доходы россиян упадут во втором и третьем квартале, считает советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие-брокер» Сергей Хестанов. В разговоре с URA.RU аналитик объяснил, что процент снижения доходов будет зависеть от роста безработицы и ослабления рубля.

Прогноз Центра развития Высшей школы экономики, что во втором квартале этого года доходы россиян снизятся в годовом выражении на 20%, вполне может сбыться, уверен эксперт. Однако падение доходов россиян, по его словам, может быть сглажено за счет сотрудников, работающих в государственных или квазигосударственных организациях, устойчивых к кризису. «Пока непонятно, как отреагирует безработица. Часть предприятий не переживет пандемию, но какая часть, неясно, так как еще не везде отменили ограничения», — уточняет Хестанов.

Он также отметил, что к падению доходов приведет не только рост безработицы, но и сокращение премиальной части зарплат. Доходы россиян также зависят от сферы, в которой они трудятся. Там, где будет происходить энергичное восстановление спроса, зарплаты останутся на том же уровне, уверен собеседник агентства. Падение потребительской активности, как он считает, сказывается на всей экономике. Тем временем ждать ее повышения не приходится, так как расходы сократили не только люди, у которых упали доходы, но и те, у кого доходы в порядке. Люди стали больше экономить и откладывать на «черный день», подчеркнул экономист.

Еще один фактор, который отразится на падении доходов, это ослабление рубля, отмечает Хестанов. Согласно его прогнозу, после 1 июля российская валюта может утратить свои позиции, которые поддерживались искусственно за счет вливаний из Фонда национального благосостояния. «Это снизит доходы граждан из-за подорожания импортных товаров. В этой отрасли начнутся сокращения и закрытие связанного с импортом бизнеса», — предупреждает эксперт. Он также уверен, что рост безработицы и падение доходов усилится после того, как компании, не пережившие пандемию, смогут юридически обанкротиться.

Ранее в Минэкономразвития составили прогноз, согласно которому доходы россиян в 2020 году упадут на 3,8%, а уровень безработицы вырастет до 5,7%, напоминает телеканал 360.

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