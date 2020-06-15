Отец Жанны Фриске обвинил зятя в смерти дочери

Жанне Фриске предлагали помощь немецкого профессора Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Отец певицы Жанны Фриске Владимир обвинил телеведущего Дмитрия Шепелева в том, что тот хотел, чтобы певица быстрее умерла. Папа артистки уверен, что был еще способ помочь Жанне.

«Он [Дмитрий Шепелев], оказывается, ее не лечил. Ему нужно было, чтобы она поскорее умерла, — цитирует « Царьград » Фриске. По словам отца певицы, была возможность получить помощь немецкого профессора, но когда Шепелев узнал, что это не поможет Фриске стать такой как прежде, перестал отвечать на звонки.

Фриске подчеркнул, что телеведущий давал его дочери американские препараты, после которых певице стало хуже. Отменить прием этих лекарств удалось только после рекомендации российских врачей. Актриса Анастасия Заворотнюк, которая страдает от того же заболевания, что и Фриске отказалась делать инъекции американской экспериментальной вакцины, с помощью которой пытались спасти певицу. Актриса предпочла лечиться в России.

Родители Фриске до сих пор не смирились со смертью дочери. Ее мама каждый день ходит на кладбище и плачет, пишут «Дни.ру».

15 июня будет ровно пять лет, как Жанна Фриске ушла из жизни. Ее не стало после продолжительной борьбы с раком мозга. Фриске входила в состав группы «Блестящие» с 1996 по 2003 год.

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