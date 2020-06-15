На фоне снятия ограничений в связи с коронавирусом увеличилось число снимаемых россиянами банковских вкладов. Об этом сообщили в Центробанке РФ. По опубликованной ЦБ статистке, за май количество средств на депозитах физлиц сократилось на 31,5 миллиардов рублей.
В Центробанке это назвали характерным для мая. «Больше траты из-за праздников, а доходы ниже из-за меньшего количества рабочих дней, особенно у людей на сдельной оплате», — приводит РБК слова представителей организации. Подтверждается это и статистикой за первую декаду июня, согласно которой средства на депозитных счетах россиян увеличились на 0,5%.
Ранее Центробанк опубликовал экономический прогноз на вторую половину этого года. По информации Nation News, регулятор ожидает падение ВВП страны на уровне 4-6%, однако не исключается возможность увеличения этих цифр до 8%.
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