Россияне снова начали забирать деньги из банков. Уже сняли десятки миллиардов

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, флаг россии, банк россии, центральный банк россии, триколор
Центробанк назвал отток средств сезонным явлением Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

На фоне снятия ограничений в связи с коронавирусом увеличилось число снимаемых россиянами банковских вкладов. Об этом сообщили в Центробанке РФ. По опубликованной ЦБ статистке, за май количество средств на депозитах физлиц сократилось на 31,5 миллиардов рублей.

В Центробанке это назвали характерным для мая. «Больше траты из-за праздников, а доходы ниже из-за меньшего количества рабочих дней, особенно у людей на сдельной оплате», — приводит РБК слова представителей организации. Подтверждается это и статистикой за первую декаду июня, согласно которой средства на депозитных счетах россиян увеличились на 0,5%.

Ранее Центробанк опубликовал экономический прогноз на вторую половину этого года. По информации Nation News, регулятор ожидает падение ВВП страны на уровне 4-6%, однако не исключается возможность увеличения этих цифр до 8%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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