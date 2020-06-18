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Ранее россиянам хотели разрешить проводить часть сделок с помощью портала госуслуг. В том числе, планировалось создать сервис электронной подписи документов, передает RT .

Отмечается, что уже в 2020 году возможно обеспечить доступность 10% массовых социально значимых услуг на портале «Госуслуги» и перевести 5% всех обращений за их оказанием в онлайн-формат.

«Минкомсвязь подготовила план ускоренной цифровизации государства, в котором предлагает Белому дому закрепить опыт мобилизационного перевода госуслуг в онлайн в период пандемии», — пишет « Коммерсант ». Среди госуслуг, которые должны быть оцифрованы, — «Рождение ребенка», «Социальная поддержка онлайн», «Трудовые отношения онлайн», «Пенсия онлайн», «Онлайн-помощь при инвалидности», «Поддержка при утрате близкого человека», «Цифровое исполнительное производство», «Мое здоровье онлайн», «Поступление в ВУЗ онлайн» и «Цифровое строительство». Так, к примеру регистрацию рождения ребенка через «Госуслуги» россияне смогут оформить без посещения органов ЗАГС. Запуск этих услуг будет постепенным.

Правительству России предложили в ближайшее время оцифровать госуслуги, которые все еще не переведены в электронный формат. Соответствующая инициатива принадлежит Минкомсвязи.

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