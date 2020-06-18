Правительству России предложили в ближайшее время оцифровать госуслуги, которые все еще не переведены в электронный формат. Соответствующая инициатива принадлежит Минкомсвязи.
«Минкомсвязь подготовила план ускоренной цифровизации государства, в котором предлагает Белому дому закрепить опыт мобилизационного перевода госуслуг в онлайн в период пандемии», — пишет «
Отмечается, что уже в 2020 году возможно обеспечить доступность 10% массовых социально значимых услуг на портале «Госуслуги» и перевести 5% всех обращений за их оказанием в онлайн-формат.
Ранее россиянам хотели разрешить проводить часть сделок с помощью портала госуслуг. В том числе, планировалось создать сервис электронной подписи документов, передает RT.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.