Собравшимся в отпуск россиянам дали совет по приобретению билетов

В этом году большинство россиян поедут отдыхать на Черноморское побережье Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россиянам, которые планируют поехать куда-то отдыхать этим летом и при этом сэкономить, стоит уже задумываться о покупке билетов и тур-пакетов. Об этом в разговоре с URA.RU заявил вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин.

«В принципе нужно сейчас уже покупать. По ценам все пока на уровне прошлого года, в пакете даже ниже. На перелет цены сейчас — минус 25% в сравнении с прошлым годом», — рассказал он. При этом стоимость билетов начнет расти, по оценке эксперта, уже в июле. Однако, в целом, все останется на уровне прошлого года.

Также Барзыкин посоветовал россиянам, желающим сэкономить на отдыхе, обратить внимание на турпакет от крупных операторов, которые раньше работали на выездной рынок, а теперь в условиях пандемии обратили внимание на внутренний. Он добавил, что в этом году большинство россиян поедут отдыхать на Черноморское побережье.

В России проходит постепенное ослабление ограничений, принятых из-за пандемии коронавируса. С 21 июня почти все ограничения будут сняты в Краснодарском крае. А с 1 июля тоже самое произойдет в Крыму. Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», планирует возобновить туристические рейсы в Сочи уже с 22 июня, передает агентство Nation News.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.