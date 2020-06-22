Премьер Украины: Вторая мировая — война двух тоталитарных режимов

В результате войны погибли почти 10 млн украинцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

22 июня 1941 года Украина стала полем боя между двумя тоталитарными режимами. С таким заявлением выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Нашу родную землю превратили в поле боя между двумя тоталитарными режимами. В результате почти 10 млн украинцев погибли. Ужасные цифры», — написал Шмыгаль на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что война тогда ворвалась в каждый украинский дом, а среди жертв оказались не только солдаты, но и мирное население.

Премьер напомнил, что 22 июня на Украине признан Днем скорби и чествования памяти жертв войны. Шмыгаль призвал помнить героизм людей и не допустить подобного бедствия в будущем. «Мы обязательно прогоним врага с украинской земли», —заключил он.

С 2017 года на Украине фактически запрещено праздновать День Победы. Под запретом также находится Знамя Победы и другие советские символы, напоминает « Федеральное агентство новостей».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал Вторую мировую войну крупнейшей катастрофой XX века. Кроме того, он заявил, что в развязывании войны наравне с Германией виноват СССР. В ходе совместного брифинга с польским президентом Анджеем Дудом украинский политик добавил, что Польша первой почувствовала на себе сговор тоталитарных режимов, напоминает «Пятый канал» . По мнению российского историка Николая Сванидзе, оценки Зеленского являются неточными.

Цього дня Друга світова війна увірвалася до кожної української оселі. Нашу рідну землю перетворили на поле бою між двома... Опубликовано Денис Шмигаль Понедельник, 22 июня 2020 г.

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