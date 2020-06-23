22 июня 2020

В ЯНАО горит трехэтажный офис. От огня спасают десятки работников. ФОТО, ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, пожарный шланг, пожарный
На данный момент офис продолжают тушить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ноябрьске в районе промзоны загорелось трехэтажное здание, в котором находится офис компании «Норд-Логистик». Из помещения пришлось эвакуировать 20 человек. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по ЯНАО.

«На территории промышленной зоны Ноябрьска произошел пожар в здании „Норд-Логистик“. По прибытии сотрудники МЧС наблюдали открытое горение кровли по всей площади, это свидетельствует о том, что сообщение о пожаре поступило достаточно поздно», — рассказали агентству в пресс-службе МЧС.

Огонь повредил крышу и верхний этаж здания на площади 300 квадратных метров. Спустя 20 минут после прибытия пожарных пламя удалось локализовать. По последним данным МЧС, пожар еще полностью не ликвидирован. В тушении задействованы 25 человек и семь единиц техники. В происшествии никто не пострадал. Причины возгорания будут установлены позднее.

В головном офисе «Норд-Логистик», который расположен в Москве, URA.RU не удалось оперативно получить комментарий. Телефон компании оказался выключен.

Фото: ГУ МЧС по ЯНАО
Фото: ГУ МЧС по ЯНАО

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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