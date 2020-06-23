Украина заявила, что Россия задолжала ей сотни миллионов долларов

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Верховная Рада Украины, верховна рада, верховная рада, украина, парламент
По мнению украинского политика, Россия задолжала Киеву около 600 млн долларов Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины

Россия должна ежегодно перечислять Украине 100 миллионов долларов за базирование Черноморского флота в Крыму. Об этом заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Бондарь.

«Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота РФ в Крыму. Мы считаем, что они должны действовать, поскольку правовые процедуры не были соблюдены», — приводит агентство «Укринформ» слова Бондаря. На вопрос украинского журналиста о размере компенсации чиновник назвал сумму в 100 миллионов долларов в год, отметив, что с 2014 года Киев перестал их получать.

Бондарь также заявил о том, что России придется долго платить не только по разорванным в одностороннем порядке договорам, но и за «агрессию против Украины». По словам чиновника, помимо международных исков к Москве имеются еще и претензии государственных и частных компаний Украины.

Ранее Бондарь рассказал, что до 2014 года у Украины было 453 подписанных двухсторонних соглашений с Россией. На данный момент в силе остаются порядка 300 документов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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