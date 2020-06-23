Украина заявила, что Россия задолжала ей сотни миллионов долларов

Россия должна ежегодно перечислять Украине 100 миллионов долларов за базирование Черноморского флота в Крыму. Об этом заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Бондарь.
«Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота РФ в Крыму. Мы считаем, что они должны действовать, поскольку правовые процедуры не были соблюдены», — приводит агентство «Укринформ» слова Бондаря. На вопрос украинского журналиста о размере компенсации чиновник назвал сумму в 100 миллионов долларов в год, отметив, что с 2014 года Киев перестал их получать.
Бондарь также заявил о том, что России придется долго платить не только по разорванным в одностороннем порядке договорам, но и за «агрессию против Украины». По словам чиновника, помимо международных исков к Москве имеются еще и претензии государственных и частных компаний Украины.
Ранее Бондарь рассказал, что до 2014 года у Украины было 453 подписанных двухсторонних соглашений с Россией. На данный момент в силе остаются порядка 300 документов.
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