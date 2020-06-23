22 июня 2020

Украина избавляется от договоров с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы президента Украины. Уничтожение бюллетеней. Донецк, флаг украины, бумаги
Украина оставит только необходимые соглашения с Россией Фото: Карина Ванеш © URA.RU
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Война на Украине

Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднарь признался, что страна продолжит отказываться от договоренностей с Россией. Действующими останутся только необходимые документы.

«До войны у нас было 453 подписанных двусторонних соглашений. Сейчас остаются в силе около 300 документов, но продолжается дальнейшая ревизия того, от чего мы можем отказаться», — объяснил Боднарь изданию «Укринформ». Дипломат подчеркнул, что отношения с Россией пока не прекратятся совсем.

В феврале этого года президент России Владимир Путин заявлял, что Россия и Украина еще способны договориться. «Надежда умирает последней», — констатировал Путин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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