В Минздраве оценили ход испытаний вакцины от коронавируса

Испытания вакцины от коронавируса проходят в штатном режиме, об их ускорении речи не идет. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Клинические испытания идут штатно, ничего пока не ускорялось», — приводит РИА «Новости» слова Мурашко. Министр не обозначил сроки окончания испытаний российского препарата от коронавируса, отметив, что как только они закончатся, ведомство даст всю требуемую информацию.
Ранее врачи Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи провели первые клинические испытания вакцины от коронавируса на 189 добровольцах. По информации телеканала «
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