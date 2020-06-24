В Минздраве оценили ход испытаний вакцины от коронавируса

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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, вакцина, прививка, шприц, инъекция
Испытания вакцины проходят в штатном режиме, заявил Михаил Мурашко Фото: Александр Елизаров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Испытания вакцины от коронавируса проходят в штатном режиме, об их ускорении речи не идет. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Клинические испытания идут штатно, ничего пока не ускорялось», — приводит РИА «Новости» слова Мурашко. Министр не обозначил сроки окончания испытаний российского препарата от коронавируса, отметив, что как только они закончатся, ведомство даст всю требуемую информацию.

Ранее врачи Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи провели первые клинические испытания вакцины от коронавируса на 189 добровольцах. По информации телеканала «Царьград», испытания прошли успешно, побочных реакций или осложнений у привитых не наблюдалось.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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