Аэропорт Самары приостановил работу второй раз за неделю
Самарский аэропорт приостановил работу для обеспечения безопасности пассажиров
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В аэропорту Самары (Курумоч) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Такие меры приняты с целью обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации. Отмечается, что это второй раз за неделю, когда воздушная гавань приостанавливает деятельность.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — передает руководитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в telegram-канале. При этом аэропорт закрывался еще 10 ноября.
На данный момент в аэропорту задержаны пять рейсов и отменены два — в Нижневартовск и Минеральные Воды. Соответствующая информация приводится в онлайн-табло воздушной гавани.
