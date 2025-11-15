Логотип РИА URA.RU
Аэропорт Самары приостановил работу второй раз за неделю

15 ноября 2025 в 06:35
Самарский аэропорт приостановил работу для обеспечения безопасности пассажиров

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В аэропорту Самары (Курумоч) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Такие меры приняты с целью обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации. Отмечается, что это второй раз за неделю, когда воздушная гавань приостанавливает деятельность.  

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — передает  руководитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в  telegram-канале. При этом аэропорт закрывался еще 10 ноября

На данный момент в аэропорту задержаны пять рейсов и отменены два — в Нижневартовск и Минеральные Воды. Соответствующая информация приводится в онлайн-табло воздушной гавани. 

