Трамп высказался по поводу окончания СВО на Украине

Трамп надеется на скорее разрешение конфликта на Украине Фото: Official White House Photo / Tia Dufour

Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно скорейшего разрешения конфликта на Украине. Он сделал соответствующее заявление в эфире британского телеканала, подчеркнув свою надежду на быстрое развитие событий.

«Я надеюсь, что это произойдет скоро», — сказал Дональд Трамп в разговоре с GB News, говоря о разрешении конфликта. На вопрос о том, является ли продолжение боевых действий раздражающим фактором, он дал краткий и однозначный ответ: «Да, является»

При этом американский лидер признал, что затяжной характер противостояния остается для него источником раздражения. Трамп прямо подтвердил это, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в ходе того же интервью.

