Представители США осуществляли поездки в европейские страны с целью продвижения своих энергоресурсов и полного вытеснения российского газа с европейского рынка. Об этом сообщила газета Financial Times.

"Американские чиновники совершали поездки по Европе в рамках усилий по продаже американских энергоносителей и уничтожению "всех до последней молекулы" российского газа на континенте", — утверждает газета. В статье также раскрываются обстоятельства, которые привели к срыву сделки по покупке активов компанией Gunvor. Так, положение компании осложнялось из-за внимания СМИ к ее предыдущим связям с Москвой.

По данным нескольких анонимных источников, знакомых с деталями переговоров между Gunvor и российской компанией «Лукойл", последняя начала искать покупателей для своих европейских и зарубежных подразделений еще в 2023 году. Как отмечает Financial Times, американские должностные лица, ответственные за реализацию санкционной политики, активно взаимодействовали с участниками сделки и посещали офисы Gunvor в Женеве и других энергетических компаний, чтобы оценить воздействие санкций на энергетическую инфраструктуру Европы.

