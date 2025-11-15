Трамп рассказал про сотрудничество с Путиным в контексте завершения СВО

Трамп заявил, что украинский конфликт будет урегулирован скоро Фото: Official White House / Shealah Craighead

Отношения с президентом России Владимиром Путиным рассматривались в качестве одного из элементов урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

"Я думал, у меня очень хорошие отношения с президентом Путиным, я думал это (украинское урегулирование — прим. URA.RU) будет легче", — сказал Трамп. Его слова передает телеканал GB News.

Также американский президент выразил уверенность в скором разрешении украинского конфликта. По его словам, ранее ему удалось способствовать урегулированию восьми других боевых действий.

