Трамп рассказал про сотрудничество с Путиным в контексте завершения СВО
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Отношения с президентом России Владимиром Путиным рассматривались в качестве одного из элементов урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
"Я думал, у меня очень хорошие отношения с президентом Путиным, я думал это (украинское урегулирование — прим. URA.RU) будет легче", — сказал Трамп. Его слова передает телеканал GB News.
Также американский президент выразил уверенность в скором разрешении украинского конфликта. По его словам, ранее ему удалось способствовать урегулированию восьми других боевых действий.
Ранее эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов в интервью URA.RU высказал мнение о том, что существует два возможных пути возвращения Украины к переговорному процессу. Так, повлиять на ситуацию могут Владимир Путин и его Дональд Трамп. Кортунов отметил, что возобновление переговоров может стать результатом либо дипломатического давления, либо продвижения российских вооруженных сил на фронте. В частности, эксперт указал на возможность того, что США могут оказать значительное влияние на Киев, сделав продолжение военной поддержки Украины условием для готовности к возобновлению переговоров.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
