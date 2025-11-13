Россия проведет последнюю в 2025 году игру с Чили: когда и где смотреть футбольный поединок

Матч сборной России и Чили пройдет в 15 ноября в Сочи Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На стадионе «Фишт» в Сочи 15 ноября состоится футбольный матч между сборными России и Чили. Для российской национальной команды эта игра станет первым выступлением в Сочи за последние четыре года и последним матчем в рамках сезона 2025 года.

Результат встречи будет иметь большое значение для обеих сборных, поскольку по его итогам ФИФА распределит рейтинговые очки. Где смотреть игру, кто вошел в заявку сборной России и как чилийцев встречали в аэропорту — в материале URA.RU.

Когда и во сколько пройдет матч

Товарищеский матч между национальными сборными России и Чили состоится 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи. Время начала игры — 17:00 по московскому времени.

Пресс-атташе чилийской команды Давид Муньос подчеркнул значимость предстоящего матча. По его словам, результат игры будет учтен ФИФА, и командам начислят очки в общий рейтинг сборных.

В пресс-службе Российского футбольного союза сообщили, что билеты на матч уже можно приобрести. Минимальная стоимость билета составляет 400 рублей.

Где можно посмотреть трансляцию

Просмотр прямой трансляции матча будет доступен на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также на сайте matchtv.ru. Кроме того, трансляцию федерального канала можно будет увидеть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

Кто вошел в состав российской сборной

Пресс-служба сборной России по футболу обнародовала список игроков на товарищеский матч с Чили. В состав вошли 29 футболистов вместо 30. Как стало позже известно, вратарь Матвей Сафонов не сыграет 15 ноября — он вернется в «ПСЖ» после ничьей с Перу. Таким образом, состав на игру со сборной Чили следующий:

Вратари:

Станислав Агкацев («Краснодар»);

Максим Бориско («Балтика»);

Виталий Гудиев («Акрон»).

Защитники:

Илья Вахания («Ростов»);

Виктор Мелехин («Ростов»);

Максим Осипенко («Динамо» Москва);

Игорь Дивеев (ЦСКА);

Данил Круговой (ЦСКА);

Матвей Лукин (ЦСКА);

Александр Сильянов («Локомотив»);

Руслан Литвинов («Спартак»);

Мингиян Бевеев («Балтика»);

Юрий Горшков («Зенит»).

Полузащитники:

Даниил Фомин («Динамо» Москва);

Александр Черников («Краснодар»);

Наиль Умяров («Спартак»);

Матвей Кисляк (ЦСКА);

Иван Обляков (ЦСКА);

Кирилл Глебов (ЦСКА);

Алексей Батраков («Локомотив»);

Дмитрий Баринов («Локомотив»);

Данил Пруцев («Локомотив»);

Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»);

Максим Глушенков («Зенит»);

Александр Головин («Монако»);

Лечи Садулаев («Ахмат»).

Нападающие:

Иван Сергеев («Динамо» Москва);

Константин Тюкавин («Динамо» Москва);

Николай Комличенко («Локомотив»).

Кто будет в судействе

Матч между национальными сборными России и Чили обслужит судейская бригада из Узбекистана. Главным арбитром матча назначен Фирдавс Норсафаров, его ассистентами будут Алишер Усманов и Ислам Азимов.

Сборная Чили прилетела за 4 дня до игры: как встретили спортсменов

В аэропорту Сочи с почестями встретили национальную сборную Чили по футболу, которая прибыла для участия в товарищеском матче против сборной России. Команда прилетела из Стамбула за четыре дня до запланированной игры.

Футболистов тепло приветствовали: их встретили традиционным хлебом-солью и исполнили казачьи песни. Члены сборной Чили с удовольствием попробовали каравай, пообщались и раздали автографы юным спортсменам из сочинской футбольной школы.

Telegram-канал Kub Mash опубликовал видео, на котором запечатлено, как в аэропорту команду встречают люди в русских народных костюмах. На кадрах также видно, как один из чилийских футболистов отщипывает кусочек от подготовленного для них каравая.

Директор департамента по физкультуре и спорту администрации Сочи Анатолий Мирошников приветствовал гостей из Южной Америки и выразил надежду на зрелищный матч. Он отметил, что футбол — самый популярный вид спорта в Сочи, в городе работает множество футбольных секций, а за последние четыре года появилось около 20 современных футбольных полей. Мирошников также предположил, что многие любители футбола в Сочи с удовольствием придут на стадион, чтобы поддержать национальную сборную России.

«Серьезный соперник»: ожидания чилийцев от матча против сборной России

Нападающий сборной Чили Бен Бреретон в эфире «Матч ТВ» поделился своим мнением о предстоящем матче с Россией. Он отметил, что российская команда — серьезный соперник, и чилийские футболисты тщательно проанализируют ее игру, чтобы показать качественную игру на поле. Сейчас игрокам важно отдохнуть после утомительного перелета и с силами подойти к первой тренировке.

Бен Бреретон родился в британском городе Сток-он-Трент. В юношеские годы он выступал за сборную Англии и в 2017 году вместе с командой завоевал золото чемпионата Европы среди игроков до 19 лет. С 2021 года футболист представляет национальную сборную Чили.

Обстановка в Сочи перед матчем

В день проведения матча, 15 ноября, в Сочи будут введены временные изменения в работе общественного транспорта. Начиная с 18:00, автобусы маршрутов №535 и №551 будут следовать от остановки «ЖД вокзал Олимпийский парк» по улице Вокзальная, Триумфальному проезду, улице Триумфальной и далее по обычному маршруту. Маршрут №554 стартует от той же остановки, идет по улице Чемпионов, поворачивает на Олимпийский проспект и следует по графику.

При этом посадка и высадка пассажиров на остановках «Сочи Парк» и непосредственно у «Стадиона Фишт» будут временно прекращены. Чтобы помочь гостям и жителям города сориентироваться, на платформах будут дежурить волонтеры. Власти также просят горожан заранее подготовить средства для оплаты проезда — банковские или транспортные карты, а также наличные деньги, так как из-за большого скопления людей могут возникнуть перебои с мобильной связью.

Что известно о стадионе «Фишт»

Стадион «Фишт» — это одна из главных спортивных арен страны Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ноябре на стадионе «Фишт» в Сириусе пройдут два международных футбольных матча: 15 ноября — товарищеская игра между сборными России и Чили, 18 ноября — матч Чили и Перу. Последний раз сборная России выступала на «Фиште» в 2018 году: в четвертьфинале чемпионата мира команда уступила Хорватии в серии пенальти. Также осенью 2018 года российские футболисты обыграли Турцию в Лиге наций УЕФА со счетом 2:0.

