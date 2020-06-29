В Курганской области почти в два раза снизилась цена на полеты

Цены на полеты в Курганской области снизились на 40% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На 40,3% снизились цены на полеты в Курганской области в мае 2020 года, в сравнении с декабрем 2019 года. Об этом в отчете указал Свердловскстат.

Для региона индекс цены полета в салоне экономического класса самолета в мае составил 59,7 от аналогичного индекса за декабрь прошлого года. «[Индекс] измеряет отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах предыдущего периода», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе курганского аэропорта также сообщают, что цена на полеты будет ниже, чем раньше. «Аэропорт „Курган“ предоставил авиакомпании Utair скидку на аэропортовские услуги. Теперь она равна стоимости аналогичных услуг в аэропорту Тюмени», — рассказали в пресс-службе. Благодаря этому курганцы, по словам представителей аэропорта, смогут летать в Москву из родного города практически за ту же цену, что и из Тюмени.

Курганский аэропорт возобновил работу с 15 июня. До этого он не принимал рейсы с 9 апреля. На данный момент, посетители аэровокзала могут летать только в Москву и обратно.