В аэропорте Кургана 15 июня возобновились рейсы по маршруту Курган — Москва. Здание аэровокзала приняло почти 250 пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в соцсетях.
«Сегодня возобновились рейсы из курганского аэропорта», — рассказали в пресс-службе. Из Москвы прилетели 127 пассажиров, в столицу улетел 121 человек.
Пассажиров на входе в аэровокзал встречали медработники и сотрудники Роспотребнадзора. Все сотрудники аэропорта работали в специальных средствах защиты. У посетителей аэропорта измерили температуру и проверили наличие справки об отрицательном анализе на коронавирус COVID-19. При отсутствии справки пассажиры там же сдавали тест.
15 июня возобновились рейсы ЮТ-265 и ЮТ-266 авиакомпании Utair. Следующие рейсы запланированы на 21 июня. Все, кто прилетел в Курган, должны будут соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Из-за открытия в условиях режима самоизоляции аэропорт опубликовал список дополнительных правил для пассажиров.
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