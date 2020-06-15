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Курганский аэропорт принял первых пассажиров с начала карантина. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, снег, аэропорт, зима, аэропорт курган
15 июня здание аэропорта приняло почти 250 пассажиров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В аэропорте Кургана 15 июня возобновились рейсы по маршруту Курган — Москва. Здание аэровокзала приняло почти 250 пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в соцсетях.

«Сегодня возобновились рейсы из курганского аэропорта», — рассказали в пресс-службе. Из Москвы прилетели 127 пассажиров, в столицу улетел 121 человек.

Пассажиров на входе в аэровокзал встречали медработники и сотрудники Роспотребнадзора. Все сотрудники аэропорта работали в специальных средствах защиты. У посетителей аэропорта измерили температуру и проверили наличие справки об отрицательном анализе на коронавирус COVID-19. При отсутствии справки пассажиры там же сдавали тест.

15 июня возобновились рейсы ЮТ-265 и ЮТ-266 авиакомпании Utair. Следующие рейсы запланированы на 21 июня. Все, кто прилетел в Курган, должны будут соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Из-за открытия в условиях режима самоизоляции аэропорт опубликовал список дополнительных правил для пассажиров.

Сотрудники аэропорта работали в защитных костюмах, а пассажиров обязали носить маски
Фото: пресс-служба курганского аэропорта

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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