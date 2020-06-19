18 июня 2020

Курганский аэропорт готов возобновить регулярные рейсы

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, снег, взлетная полоса, аэропорт, зима, utair, споттинг, взлет самолета, самолет, взлетное поле
Ежедневно в курганский аэропорт самолеты начнут летать с 1 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Регулярные рейсы в курганском аэропорту начнутся с июля, а ежедневные — с августа. Об этом сообщили представители аэропорта Кургана на своем сайте.

В июле пассажиры курганского аэропорта будут прилетать и улетать по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. С 1 августа рейсы станут ежедневными.

На момент написания новости, в расписании аэровокзала указаны рейсы из Кургана в Москву и обратно: ЮТ-266 и ЮТ-266 их выполняет авиакомпания Utair. В июне рейсы назначены на четыре дня: 21, 23, 27, и 30 июня.

Аэропорт Кургана возобновил работу 15 июня. До этого он не принимал рейсы с 9 апреля. Из-за угрозы распространения коронавируса пассажиров аэровокзала обязали соблюдать новые правила пребывания в аэропорту.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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