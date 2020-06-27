ЯНАО все дальше от снятия карантина

На Ямале за время пандемии заболели 5 005 человек Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На Ямале за сутки выявлено 147 человек, заразившихся коронавирусом. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.

«27 июня в ЯНАО 147 новых случаев заболевания COVID-19», — уточняют в оперштабе. Всего за время пандемии в регионе выявлено 5 005 заражений. Выздоровели 2 153 человека, умерли 34.

Из 147 заболевших — 13 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов. 136 новых случаев COVID-19 в населенных пунктах ЯНАО: в Пангодах — 1 (за весь период — 80, выздоровели — 48), в Салехарде — 15 (за весь период — 455, выздоровели — 301), в Новом Уренгое — 55 (за весь период — 1665, выздоровели — 320), в Тарко-Сале — 9 (за весь период — 119, выздоровели — 13), в Пурпе — 5 (за весь период — 20, выздоровели — 2), в Пуровске — 1 (за весь период — 6, выздоровел — 1), в Ноябрьске — 6 (за весь период — 98, выздоровели — 31), в Губкинском — 28 (за весь период — 201, выздоровели — 70), в Муравленко — 15 (за весь период — 85, выздоровели — 21) и в Красноселькупе — 1 (за весь период — 3, выздоровел — 1).

Продолжающийся больше двух недель резкий рост числа зараженных не позволяет ЯНАО перейти к следующему этапу снятия карантина. В начале июня ямальские власти приступили к первому этапу, однако после этого число заболевших стало стремительно увеличиваться каждый день. О том, что в регионе сохраняется сложная ситуация с распространением коронавируса, говорил и президент РФ Владимир Путин.