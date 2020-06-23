Президент признал тяжелую ситуацию с коронавирусом в ЯНАО и ХМАО

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин пообещал не оставлять ХМАО и ЯНАО в беде Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Президент России Владимир Путин включил Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа в число регионов, где сохраняется сложная ситуация с распространением коронавируса. Глава государства пообещал, что власти «не оставят в беде» эти территории. Такое заявление российский лидер сделал во время обращения к гражданам.

«В ряде субъектов федерации, в том числе Туве, Карачаево-Черкесии, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, обстановка остается сложной. Но хочу подчеркнуть: у нас уже отработан механизм оперативного реагирования. Никогда и никто не будет оставлен в беде, вся Россия обязательно придет на помощь», — сказал Путин в прямом эфире.

В ходе обращения президент отметил, что в большинстве регионов пик эпидемии уже пройден. Он поблагодарил всех причастных к борьбе с инфекцией, в том числе волонтеров, глав регионов и самих россиян.

Ситуация с коронавирусом в ЯНАО и ХМАО усугубилась в последние две недели. В середине июня в обоих регионах начался резкий рост заболеваемости. С того момента на Ямале заболели больше 1400 человек, в Югре — больше 2800 человек. Всего в ЯНАО сейчас подтверждено 4416 случая коронавируса, скончались 30 пациентов. В ХМАО известно о 6900 инфицированных, умерли 37 заболевших. Власти Югры пока не приступили к снятию карантина, на Ямале идет первый этап.

С начала эпидемии коронавируса в России Владимир Путин несколько раз обращался к гражданам. В предыдущих обращениях российский лидер объявлял о мерах поддержки граждан и бизнеса в период пандемии. В частности, речь шла о дополнительных выплатах для семей, льготных кредитах и налоговых каникулах.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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