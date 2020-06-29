В России за 29 июня — почти семь тысяч заболевших коронавирусом

В России продолжается борьба с COVID-19 Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировали 6 719 (всего 641 156) новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«Выявлено заболевших — 6 719», — сообщили в оперштабе. Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Москве (+782), Московской области (+335) и Санкт-Петербурге (+219). Согласно официальным данным, за сутки выздоровело 113 человек, скончалось 93 заболевших.

Среди уральских регионов больше всего новых заболевших в Свердловской области — 214 новых случаев, в Челябинской области — 146, в ЯНАО — 173, в ХМАО — 277, в Тюменской области — 65, Пермском крае — 56, в Курганской области — 14.

Накануне в РФ было подтверждено 6 791 случай заражения коронавирусом. Всего в России на 29 июня зарегистрировано 641 156 зараженных. В мире число заболевших превысило 10 миллионов.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.