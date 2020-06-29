28 июня 2020
27 июня 2020

На Челябинскую область надвигаются ураганы

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению лесных пожаров и сельскохозяйственных палов. Челябинск, спецслужбы, учения мчс, ветроуказатель, колдун, ветер
В Челябинской области ожидаются сильные порывы ветра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области 29 июня объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС по региону.

«29 июня ожидается сильный ветер, отдельные порывы могут достигать 25 м/с. Погода может преподнести неприятный сюрприз в любой момент», — сообщает пресс-центр.

При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застанет на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. При этом не стоит прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, у рекламных щитов и деревьев.

Сильные порывы ветра в Челябинска были 28 июня. Ураган сменился грозой и на город выпал крупный град.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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