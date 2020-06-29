На Челябинскую область надвигаются ураганы

В Челябинской области ожидаются сильные порывы ветра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области 29 июня объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС по региону.

«29 июня ожидается сильный ветер, отдельные порывы могут достигать 25 м/с. Погода может преподнести неприятный сюрприз в любой момент», — сообщает пресс-центр.

При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застанет на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. При этом не стоит прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, у рекламных щитов и деревьев.

Сильные порывы ветра в Челябинска были 28 июня. Ураган сменился грозой и на город выпал крупный град.