Пенальти в конце матча лишил «Челябинск» победы над «Арсеналом»

«Челябинск» упустил победу над тульским «Арсеналом» Фото: Вадим Ахметов

В Челябинске на стадионе «Центральный» завершился напряженный поединок между футбольным клубом «Челябинск» и тульским «Арсеналом». Матч закончился со счетом 2:2. Хозяева поля, упустившие уверенное преимущество, были вынуждены довольствоваться ничьей, передает корреспондент URA.RU, следивший за ходом игры.

«Первый тайм остался за „Челябинском“. Футболисты уральской команды быстро создали серьезный отрыв, забив два безответных гола. Отличились Матвей Урванцев и Гаррик Левин», — передает URA.RU.

Однако после перерыва игра кардинально изменилась. «Арсенал» перехватил инициативу и сумел отыграться. Сначала Амур Калмыков сократил отставание, а ближе к концу матча Эдарлин Рейес с пенальти установил окончательный счет.

