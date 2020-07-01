Голосование в вахтовых поселках и стойбищах оленеводов завершилось Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

За шесть дней голосования по поправкам в Конституцию РФ явка в ЯНАО составила 68%. По данным пресс-центра окружного избиркома, на отдаленных территориях план по голосованию даже оказался перевыполнен.

«Руководители предприятий, когда были запросы до начала досрочного голосования, давали одну цифру, а сейчас выясняется, что многие не знали, что будут дополнительно прилетать вахты», — сообщил журналистам председатель ИК ЯНАО Андрей Гиберт. В итоге в ходе досрочного голосования свое отношение к новой Конституции выразили более 30,6 тысяч работников предприятий ТЭК и более 8,8 тысяч представителей КМНС.

При этом ямальцы продолжают голосовать на участках, открывшихся в 8.00 утра. Кроме того, жители региона активно пользуются правом волеизъявления на дому, обратившись с заявкой по телефону в ТИК по месту жительства.

На участках для голосования активно работают наблюдатели, в том числе от оппозиционных партий. Так, реготделение «Справедливой России» выставило больше 50 наблюдателей, чтобы следить за соблюдением всех норм законности голосования. «За 6 дней пока не было зафиксировано ни одного существенного нарушения», — сообщил руководитель ячейки Максим Лазарев.

Представители ЛДПР также не зафиксировали ни одного нарушения. «Жириновцы» не только голосуют сами, но и работают в избирательных комиссиях, обеспечивают прозрачность и безопасность процесса волеизъявления граждан, сообщили в реготделении.

Голосование проводится с соблюдением всех мер предосторожности в связи с опасностью распространения коронавируса. Всем голосующим выдается набор средств индивидуальной защиты — перчатки, маска, одноразовая ручка, голосование происходит с соблюдением социальной дистанции.