В Пермском крае определились лидеры и аутсайдеры по явке

Жители трех округов в крае активнее всего голосуют по поправкам к Конституции Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Избирком Пермского края определил территории-лидеры по голосованию по поправкам к Конституции. Согласно предварительным данным (на 15 часов), опубликованным крайизбиркомом, активнее всего голосуют жители трех округов: Косинского, Кишертского и Чернушинского.

«Больше всего проголосовавших фиксируется в Косинском и Кишертском муниципальном округах и Чернушинском городском округе (69,7%, 67,5%, 66,9%, соответственно)», — указал избирком Пермского края. Самая низкая явка отмечена в Березниках (37,6%), Перми (35,96%) и Александровске (35,57%).

Средняя явка по региону составила 44,62% (всего проголосовали 891 936 человек). По данным на 12 часов, Пермь также была в аутсайдерах по явке избирателей.

По информации краевой Общественной палаты, голосование проходит без серьезных нарушений. Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ продлится в регионе до 20:00.