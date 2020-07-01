30 июня 2020
29 июня 2020

В Пермском крае вычислен город, жители которого игнорируют выборы. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Голосование за поправки в конституцию 2020, г. Пермь, выборы, голосование, избиратель
Горожане не охотно принимают участие в голосовании Фото: Сергей Шадрин © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Пермь показывает худшую явку среди остальных территорий Пермского края в ходе голосования по поправкам к Конституции 1 июля. Данные обнародовал краевой избирком. Всего в крае проголосовало 782270 человек, средняя явка на 10 часов утра составила 39,15%.

«Самая низкая активность пока наблюдается в Перми. В краевом центре проголосовало порядка 29,84% жителей», — информирует избирком Пермского края. Активнее всего пока голосуют жители Косинского муниципального округа, где явка составила 66,62%. По данным крайизбиркома, «голосование проходит штатно».

Источник URA.RU ранее сообщил, что Пермь и еще четыре территорий края, показывают низкие результаты по явке на голосовании по поправкам в Конституцию. Среди аутсайдеров значились также Березники, Краснокамск, Александровск и Пермский район.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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