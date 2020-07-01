Горожане не охотно принимают участие в голосовании Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Пермь показывает худшую явку среди остальных территорий Пермского края в ходе голосования по поправкам к Конституции 1 июля. Данные обнародовал краевой избирком. Всего в крае проголосовало 782270 человек, средняя явка на 10 часов утра составила 39,15%.

«Самая низкая активность пока наблюдается в Перми. В краевом центре проголосовало порядка 29,84% жителей», — информирует избирком Пермского края. Активнее всего пока голосуют жители Косинского муниципального округа, где явка составила 66,62%. По данным крайизбиркома, «голосование проходит штатно».

Источник URA.RU ранее сообщил, что Пермь и еще четыре территорий края, показывают низкие результаты по явке на голосовании по поправкам в Конституцию. Среди аутсайдеров значились также Березники, Краснокамск, Александровск и Пермский район.