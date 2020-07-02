01 июля 2020
30 июня 2020

Власти ХМАО добились нужного результата на голосовании

© Служба новостей «URA.RU»
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Подсчёт голосов на УИК 1386. Екатеринбург, гашение бюллетеней, бюллетени, голосование
Поправки одобрили почти 70% югорских избирателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

За внесение поправок в Конституцию РФ высказались почти 70% избирателей в ХМАО. Об этом URA.RU сообщил источник в департаменте внутренней политики региона. Результат, как отмечает инсайдер, полностью удовлетворил югорских чиновников.

«Поправки одобрили 69,04% проголосовавших», — объявил собеседник агентства. Еще до старта плебисцита в кабинетах правительства ХМАО ходили разговоры о возможном провале. Чиновники опасались, что в округе не удастся набрать 70% одобрительных голосов. Поэтому теперь, по информации источника, сотрудники администрации «смогли выдохнуть и наслаждаются результатом».

Официально избирком ХМАО прокомментирует результаты только после завершения подсчета всех бюллетеней. Всего в ХМАО на избирательные участки пришли свыше 60% избирателей. По данным окружного избиркома, общая явка превысила 683 тысячи человек. Лидерами голосования стали Ханты-Мансийск, Нефтеюганский и Белоярский районы.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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