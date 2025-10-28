Кухарук раскрыл, когда в ХМАО пройдет фестиваль кинодебютов «Дух огня»

В Ханты-Мансийске с 12 по 16 марта 2026 года пройдет фестиваль кинодебютов «Дух огня» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Ханты-Мансийске с 12 по 16 марта 2016 года пройдет XXIV международный фестиваль кинодебютов «Дух огня». Об этом рассказал губернатор округа Руслан Кухарук в своем telegram-канале.

«Международный фестиваль кинематографических дебютов „Дух огня“ пройдет в Ханты-Мансийске с 12 по 16 марта 2026 года при поддержке генерального партнера — компании „Газпром нефть“. На организационном комитете утвердили перечень номинаций, призовой фонд и сроки подачи заявок», — написал Кухарук в своем telegram-канале.