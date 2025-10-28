Власти ХМАО изменят подход к учету поголовья оленей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти ХМАО подключат оленей к GPS. Департамент промышленности вынес на обсуждение в комитете окружного парламента по промышленности и экологии вопрос об ужесточении учета поголовья в двух оленеводческих хозяйствах, принадлежащих правительству округа, — Казымском (Белоярский район) и Саранпаульском (Березовский район).

«Директор деппрома Виктор Гамузов на заседании комитета сообщил о планах окружных властей ужесточить учет поголовья. Оленям планируют вживлять GPS-маячки, чтобы контролировать местонахождение особей», — сообщает парламентский корреспондент URA.RU.

По данным источников агентства, проблемы вскрылись уже после того, как в 2024 году оленеводы пожаловались новому губернатору Руслану Кухаруку на свое бедственное положение, и хозяйства получили самое масштабное субсидирование за всю историю существования. А вот маячки были решено вживлять животным после аудита, который вскрыл проблему с учетом численности поголовья и расхождение с реальными данными.

