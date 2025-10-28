Власти ХМАО подключат оленей к GPS
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Власти ХМАО подключат оленей к GPS. Департамент промышленности вынес на обсуждение в комитете окружного парламента по промышленности и экологии вопрос об ужесточении учета поголовья в двух оленеводческих хозяйствах, принадлежащих правительству округа, — Казымском (Белоярский район) и Саранпаульском (Березовский район).
«Директор деппрома Виктор Гамузов на заседании комитета сообщил о планах окружных властей ужесточить учет поголовья. Оленям планируют вживлять GPS-маячки, чтобы контролировать местонахождение особей», — сообщает парламентский корреспондент URA.RU.
По данным источников агентства, проблемы вскрылись уже после того, как в 2024 году оленеводы пожаловались новому губернатору Руслану Кухаруку на свое бедственное положение, и хозяйства получили самое масштабное субсидирование за всю историю существования. А вот маячки были решено вживлять животным после аудита, который вскрыл проблему с учетом численности поголовья и расхождение с реальными данными.
По словам замгубернатора Огородниковой, датчики будут устанавливать сотрудники окружной ветслужбы из других муниципалитетов, чтобы исключить сговор и искажение данных о поголовье. Они будут отслеживать миграцию на протяжении всей жизни животных. Деньги из бюджета на 2026, а также плановый период 2027 и 2028 годов выделены, и специалисты уже готовы приступить к маркировке поголовья. Вопрос будет рассмотрен на заседании окружной думы 30 октября.
