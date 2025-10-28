Петерман вызвал на ковер депутатов Нижневартовска

Нижневартовский бизнесмен Александр Петерман раскритиковал подход депутатов думы к работе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сколотивший состояние в девяностые бизнесмен из ХМАО Александр Петерман вызывает на отчет депутатов Нижневартовска. По данным источников URA.RU, глава корпорации «Славтэк» предъявил претензии к новому созыву думы — согласно отправленному им письму, народные избранники за четыре года работы в текущем созыве якобы недостаточно времени уделяют отчетам перед электоратом. Петерман предложил думе свою площадку для встреч.

«Просим Вас организовать встречу депутатского корпуса думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, думы города Нижневартовска с коллективом нашего многопрофильного предприятия. В рамках этого мероприятия мы хотели бы услышать об исполнении предвыборных обещаний депутатов, планах по решению актуальных городских проблем, а также о стратегии развития города. Предлагаем провести встречу на площадке Корпорации „Славтэк“ в удобное для депутатов время», — цитирует письмо предпринимателя источник.

Копия документа имеется в распоряжении редакции. В ней указано, что корпорация включает в себя свыше 30 предприятий. При этом, по данным СБИС, численность сотрудников не превышает 10 человек.

Представительный орган неожиданно согласовал мероприятие, хотя по закону отчитываться перед жителями лично депутаты должны на своих избирательных округах, а не только в прибрежной зоне, где расположен комплекс. «Похоже, намечается публичная порка, а предприниматель намерен заработать на ней политические очки перед выборами 2026 года для своих ставленников», — делятся политэлиты.