В общежитии вахтовиков в ЯНАО произошла вспышка коронавируса

Работников компании отправили на обсервацию в общежитие Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Новом Уренгое вахтовиков незаконно поместили на обсервацию в общежитие, что привело к вспышке коронавируса. Об этом на заседании городского оперативного штаба заявил его глава, замгубернатора ЯНАО Андрей Воронов. В результате ошибки заболели более 20 человек.

Заболевшие являются сотрудниками «Сибирской сервисной компании». Руководство предприятия расселило вахтовиков в общежитие коридорного типа в ДНТ «Северянин». При этом никто не выяснял, кто из сотрудников может быть болен, поэтому здоровых людей поселили вместе с больными. Из-за этого вахтовики массово заразились коронавирусом. У более 20 человек инфекцию уже подтвердили, еще 13 ждут результатов тестирования.

«Вы не первая компания, которая воспользовалась несогласованными обсерваторами. Не хочу грозить пальцем, но второго раза не будет», — сказал Воронов на заседании оперштаба. Замгубернатора подчеркнул, что в случае повторения ситуации руководство «ССК» будет лично отвечать за последствия. Также о массовом заражении высказался замглавы департамента здравоохранения Кирилл Трапезников. Он напомнил, что, если кто-то из заразившихся сотрудников умрет, ответственным в «ССК» будет грозить уголовная ответственность.

Получить комментарий «ССК» к моменту публикации URA.RU не удалось. В ямальском филиале компании не ответили на звонок журналиста. Центральный аппарат «ССК», офис которого расположен в Москве, попросил паузу на подготовку ответа.