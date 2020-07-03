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Публикация от Passenger Shaming (@passengershaming) 1 Июл 2020 в 6:36 PDT

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Пользователи Instagram оценили поступок пассажирки. «Легенда! Люблю ее!», «Мне нужна такая же, только для жизни», «Нужно самому купить такую для перелетов», «Это потрясающе! хочу такую же!» — писали пользователи.

На фото девушка в кресле воздушного судна находится внутри палатки с прозрачными стенками. Внутри палатки путешественница дополнительно надела маску.

Пассажирка самолета разбила палатку во время полета, чтобы защититься от коронавируса. Фотография была выложена в instagram-аккаунте @passengershaming, рассказывающем о веселых случаях с туристами.

Пассажирка разбила палатку прямо на борту с целью самоизолироваться Скриншот из Instagram @passengershaming

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