Пассажирка самолета разбила палатку во время полета, чтобы защититься от коронавируса. Фотография была выложена в instagram-аккаунте @passengershaming, рассказывающем о веселых случаях с туристами.
На фото девушка в кресле воздушного судна находится внутри палатки с прозрачными стенками. Внутри палатки путешественница дополнительно надела маску.
Пользователи Instagram оценили поступок пассажирки. «Легенда! Люблю ее!», «Мне нужна такая же, только для жизни», «Нужно самому купить такую для перелетов», «Это потрясающе! хочу такую же!» — писали пользователи.