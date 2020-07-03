Пассажирка разбила палатку в самолете из-за коронавируса. ФОТО

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Пассажирка разбила палатку прямо на борту с целью самоизолироваться Скриншот из Instagram @passengershaming
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Пассажирка самолета разбила палатку во время полета, чтобы защититься от коронавируса. Фотография была выложена в instagram-аккаунте @passengershaming, рассказывающем о веселых случаях с туристами.

На фото девушка в кресле воздушного судна находится внутри палатки с прозрачными стенками. Внутри палатки путешественница дополнительно надела маску.

Пользователи Instagram оценили поступок пассажирки. «Легенда! Люблю ее!», «Мне нужна такая же, только для жизни», «Нужно самому купить такую для перелетов», «Это потрясающе! хочу такую же!» — писали пользователи.

Скриншот из Instagram @passengershaming
Скриншот из Instagram @passengershaming
Скриншот из Instagram @passengershaming

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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