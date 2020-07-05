Владимир Путин рассказал, что было не так с Конституцией СССР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

В эфире телеканала «Россия-1» президент России Владимир Путин ответил, какие ошибки существовали в Конституции СССР. Глава государства заявил, что в документе была заложена «мина замедленного действия».

«В советской Конституции была мина замедленного действия о праве выхода республик из СССР, подобных вещей РФ должна избежать», — считает Путин. Президент подчеркнул, что эта «мина» появилась еще во время основания Советского Союза в 1922 году. Она была основана на идее права нации на самоопределение, которая пришла в голову Владимиру Ленину еще раньше, в 1908—1909 году.

Путин убежден, что с тех пор эта «мина» кочевала из Конституции в Конституцию и благодаря ей Союз распался. После принятия поправок Россия, в отличие от СССР, сможет укрепить свою государственность, говорит президент.

4 июля поправки в Конституцию России вступили в силу. Текст обновленной версии документа опубликован на официальном сайте правовой информации.

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