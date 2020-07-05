Путин раскрыл принципиальную ошибку советской власти. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Владимир Путин рассказал, что было не так с Конституцией СССР Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Общероссийское голосование по изменению Конституции

В эфире телеканала «Россия-1» президент России Владимир Путин ответил, какие ошибки существовали в Конституции СССР. Глава государства заявил, что в документе была заложена «мина замедленного действия».

«В советской Конституции была мина замедленного действия о праве выхода республик из СССР, подобных вещей РФ должна избежать», — считает Путин. Президент подчеркнул, что эта «мина» появилась еще во время основания Советского Союза в 1922 году. Она была основана на идее права нации на самоопределение, которая пришла в голову Владимиру Ленину еще раньше, в 1908—1909 году.

Путин убежден, что с тех пор эта «мина» кочевала из Конституции в Конституцию и благодаря ей Союз распался. После принятия поправок Россия, в отличие от СССР, сможет укрепить свою государственность, говорит президент.

4 июля поправки в Конституцию России вступили в силу. Текст обновленной версии документа опубликован на официальном сайте правовой информации.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Знаменитости Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...