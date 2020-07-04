03 июля 2020

Опубликован текст обновленной Конституции России

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Конституция Российской Федерации с изменениями на 2020 год. Клипарт. Екатеринбург, конституция рф, закон, законы рф, конституция российской федерации
Поправки к Основному законы РФ вступили в силу 4 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

На официальном портале правовой информации опубликован текст Конституции России с внесенными в нее поправками, принятыми по итогам общероссийского голосования.

«Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года», — говорится в документе.

Поправки, как напоминает RT, вступили в силу 4 июля, о чем говорится в указе президента России Владимира Путина, который он подписал накануне. Само голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Согласно официальным результатам, изменения поддержали 77,92% россиян. Против проголосовали 21,27%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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