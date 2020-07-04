Опубликован текст обновленной Конституции России

Поправки к Основному законы РФ вступили в силу 4 июля
новость из сюжетаОбщероссийское голосование по изменению Конституции
На официальном портале правовой информации опубликован текст Конституции России с внесенными в нее поправками, принятыми по итогам общероссийского голосования.
«Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года», —
Поправки, как напоминает RT, вступили в силу 4 июля, о чем говорится в указе президента России Владимира Путина, который он подписал накануне. Само голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Согласно официальным результатам, изменения поддержали 77,92% россиян. Против проголосовали 21,27%.
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