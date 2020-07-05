Зюганов ответил Путину на критику Конституции СССР

Геннадий Зюганов не согласен, что Конституция СССР была неправильной Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Прописанное в советской Конституции право выхода республик из состава СССР не было «миной замедленного действия». Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, отвечая на недавнее заявление президента РФ Владимира Путина.

«Когда вели переговоры, на каких условиях объединяться в Союз, то многие из тех, кто уже получил независимость, согласны были входить в него только на основе, если есть добровольное право выхода», — приводит слова Зюганова РИА «Новости». Политик также сказал, что изначально главы СССР Владимир Ленин и Иосиф Сталин были за неделимую стану, но договориться об этом не вышло.

Зюганов отметил, что Ленин фактически спас страну, которая распалась к моменту, когда тот оказался у власти. А диктатура пролетариата ему нужна была, чтобы бороться с Антантой и контрреволюционерами.

Ранее Путин отметил, что право выхода республик из состава СССР было миной замедленного действия в советской Конституции. С помощью принятых на днях поправок в основной закон России президент собирается исключить возможность повторения истории Советского Союза в России.

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