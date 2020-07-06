Ученые назвали главную причину смерти больных коронавирусом

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Летальный исход возможен при высоком содержании фактора фон Виллебранда в крови Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Главной причиной развития серьезных осложнений и смерти у пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, является высокое содержание в крови фактора фон Виллебранда (так называют частицы крови, которые обеспечивают прикрепление тромбоцитов к участку повреждённого сосуда). Такую гипотезу выдвинула старший научный сотрудник лаборатории амилоидной биологии Санкт-Петербургского университета Анна Аксенова.

«Тяжелое течение COVID-19 может быть связано с фактором Виллебранда, одним из основных компонентов системы свертывания крови», — говорится в пресс-релизе на портале MeduicalXpress. Содержание фактора фон Виллебранда в крови ученые связывают с группой крови. Его уровень среди людей со второй группой крови выше, чем у обладателей первой группы крови.

Согласно гипотезе исследователя, размножение вируса приводит к микротравмам на стенках сосудов. В ответ на это организм выбрасывает в кровь фактор фон Виллебранда, чтобы устранить повреждения. В результате этого повышается риск развития тромбозов. Именно это зачастую является причиной летальных исходов при COVID-19.

О связи группы крови с появлением осложнений при заболевании COVID-19 ранее сообщали иранские ученые. Аналогичные тезисы также высказывали ученые Китая и США. Риск летального исхода повышается у людей со второй группой крови. Чуть реже от осложнений погибают обладатели третьей и четвертой групп крови. Наиболее неуязвимыми являются люди с первой группой крови, сообщает деловая газета «ВЗГЛЯД».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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