Раскрыта информация о доходах задержанного губернатора Фургала

Сергей Фургал владеет двумя домами и квартирами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, задержанный по подозрению в организации убийств, владеет тремя земельными участками, двумя домами и двумя квартирами. Его доход за 2018 год составил 5,46 миллиона рублей, следует из последней декларации о доходах главы региона.

«Согласно последним сведениям о доходах Фургала, которые были представлены в мае 2019 года, его доход за 2018 год составил 5,46 миллиона рублей. Это на 810 тысяч больше, чем в 2017 году, когда он был депутатом Госдумы РФ от партии ЛДПР», — сообщает РИА «Новости». Глава региона не обнародовал сведения о доходах за прошлый год из-за переноса сроков представления этой информации до 1 августа на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.

По данным издания, он владеет тремя земельными участками площадью одна тысяча, две тысячи и 2,5 тысячи квадратных метров, двумя домами площадью 627,2 и 328,1 кв.м, двумя квартирами 29,9 и 76,9 кв. м, а также хозяйственной постройкой 20 кв. м. В собственности чиновника также находятся два автомобиля — Lexus LX570, Toyota Land Cruiser и две моторные лодки «Меркурий» и «Прогресс».

Доходы жены Фургала в 2018 году составили 735,35 тысячи рублей. Ей принадлежит дом площадью 66 кв. м. и две квартиры — 47,7 и 52 кв. м. В ее собственности также находится автомобиль Toyota Land Cruiser.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан утром 9 июля сотрудниками СК и ФСБ. Поводом для задержания послужила возможная причастность чиновника к деятельности ОПГ, действующей в 2004—2005 году. На счету группировки несколько заказных убийств, в том числе — гибель предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело, пишет портал «Дни.ру».

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