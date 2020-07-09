Губернатора Фургала доставили на допрос в СК. ВИДЕО

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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, фургал сергей
Сергей Фургал был задержан сегодня утром Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Задержанный за подозрения в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал доставлен на допрос в Следственный комитет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Фургал доставлен в СК», — приводит агентство слова источника в ведомстве. Ранее утром губернатор прибыл для допроса в Москву из Хабаровска.

Губернатор Хабаровской края Сергей Фургал был задержан вчера днем по дороге с работы. Поводом для задержания послужила возможная причастность чиновника к деятельности ОПГ, действующей в 2004—2005 году. На счету группировки несколько заказных убийств, в том числе — гибель предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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