10 июля 2020

Названы самые востребованные профессии после пандемии

© Служба новостей «URA.RU»
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Многим специалистам придется сменить или сочетать виды деятельности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

После пандемии коронавируса популярностью пользуются антикризисные менеджеры разных уровней, а также временные работники. К таким выводам пришли эксперты Института прогрессивного образования, которые составили рейтинг профессий, востребованных после ослабления карантинных мер.

«Многим придётся сменить или сочетать виды деятельности, вложиться в переобучение и сертификацию таких навыков, которые считались частью хобби, побочным заработком или вовсе были забыты со времён получения „корочки“ в техникуме. Одним из главных трендов посткоронавирусной эпохи станут временные работы», — цитирует RT директора Института Анну Маркс.

Эксперты определили, что в коммерческие организации сейчас нужны специалисты, которые быстро и качественно смогут перестроить работу компании под новые стандарты и вывести бизнес из кризиса. Например, IT-специалисты всех уровней, эксперты по цифровой трансформации бизнеса, SMM-менеджеры, маркетологи и аналитики. Также работу без проблем найдут преподаватели, сиделки, няни, психологи и коучи.

Во время пандемии обрели популярность и продолжают быть востребованными такие профессии, как курьер, водитель, удаленный менеджер и оператор call-центра. Также в Институте выяснили, что после ослабления карантина увеличится число инфраструктурных проектов, поэтому спрос сейчас имеют строители. Но самыми востребованными специалистами на рынке труда по-прежнему остаются медицинские работники, полицейские и сотрудники охранных агентств.

В период режима самоизоляции некоторые россияне научились зарабатывать на своих хобби. Монетизировать увлечения удалось представителям искусств, развлечений, масс-медиа и сферы IT, передает телеканал 360.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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