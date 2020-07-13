Многодетным семьям с детьми до трех лет хотят предоставлять нянь

Российским многодетным семьям, в которых есть как минимум двое детей младше трех лет, могут бесплатно предоставлять услуги нянь. С таким предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Соответствующее письмо направлено на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
В обращении Сухарев отметил, что в России уже реализован целый комплекс мер поддержки многодетных семей, однако иногда на родителей возлагается колоссальная нагрузка по воспитанию детей. «Прошу рассмотреть возможность предоставления многодетным семьям, воспитывающим более одного ребенка до трех лет, на безвозмездной основе специалиста по уходу за детьми», — цитирует содержание обращения RT. Ожидается, что няня будет следить за детьми до трехлетнего возраста, поскольку в этом возрасте детям может быть предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду. Эту инициативу поддержала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, пишет «Национальная служба новостей».
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