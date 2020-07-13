Министр транспорта РФ посетит Пермь

Дитрих обсудит в Перми закрытие ж/д сообщения вдоль набережной Камы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих намерен посетить Пермь с рабочим визитом в пятницу, 17 июля. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников в правительстве Пермского края.

«Рабочая поездка федерального министра [Евгения Дитриха] в Пермь запланирована на эту пятницу», — сказал источник. Еще источник агентства уточнил, что «скорее всего, планируется обсудить вопрос закрытия ж/д сообщения вдоль набережной Камы в Перми».

В пресс-службе минтранспорта РФ не смогли оперативно подтвердить информацию о визите Дитриха. URA.RU рассказывало, что участок пути вдоль Камы от ж/д вокзала Пермь I до ж/д станции Пермь II закрыли 27 января. В планах краевых властей — заменить электрички скоростными трамваями к юбилею города (2023 год) в рамках начавшейся масштабной транспортной реформы. Решение властей вызвало в Перми массовый протест.