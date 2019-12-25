Названа дата начала масштабного проекта, обещанного губернатором к юбилею Перми

Разбирать пути на набережной Камы начнут в августе 2020 года Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Строительство первого этапа трамвайной линии вдоль набережной Камы начнется в августе 2020 года. Об этом «URA.RU» сообщили в министерстве транспорта Пермского края. Ранее краевые власти предполагали закрыть движение на участке пути Горнозаводской ветки в декабре этого года. Из-за чего в расписании движения некоторых поездов уже произошли изменения.

«Строительство первого этапа трамвайной линии (Пермь II — Пермь-I) планируется начать в августе 2020 года. Железнодорожные пути планируется использовать для строительства трамвайной линии», — пояснили в краевом минтрансе.

Масштабные планы изменению транспортного сообщения вдоль Камы анонсировал губернатор Максим Решетников во время визита президента Владимира Путина в Пермь осенью 2017 года. Важный инфраструктурный проект готовится к 300-летию Перми (2023 год). Предполагается, что вместо электрички в городе будет ходить скоростной трамвай.

До середины 2023 года будут построены два транспортно-пересадочных узла — в Мотовилихинском и Дзержинском районах Перми. Начать реконструировать ж/д пути вдоль Камы краевые власти предполагали в октябре, однако сроки были перенесены из-за согласования работ с министерством транспорта РФ.