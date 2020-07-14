13 июля 2020

Власти приняли решение по выдаче охотничьих билетов с 16 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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16-летний гражданин не может самостоятельно принимать осознанные решения, объяснили в комиссии правительства РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Снижение возраста выдачи охотничьего билета с 18 до 16 лет в России назвали неразумным. Об этом заявили в комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности, сообщает ТАСС со ссылкой на официальные документы органа.

«Предлагаемое законопроектом снижение возрастного ценза для граждан РФ, предоставляющего право на получение разрешения на ношение и использование оружия и выдачи охотничьего билета лицам, достигшим возраста 16 лет, нецелесообразно», — говорится в документе. В профильной комиссии объяснили это решение тем, что 16-летний гражданин не может самостоятельно принимать осознанные решения.

Кроме того, комиссия не поддержала положение об увеличении разрешенного к приобретению общего количества огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия до 20 единиц.

Ранее концерн «Калашников» предложил расширить арсенал россиян с пяти до десяти единиц гладкоствольного и нарезного оружия, а также использовать магазины большей емкости для учебных стрельб и тренировок.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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